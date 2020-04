Damit haben vermutlich nur wenige gerechnet: Während die meisten Rohstoffe in der Corona-Krise stark an Wert verlieren, erklimmt der Uranpreis neue Höhen. Bislang steht 2020 dabei ein Plus von ca. 30% zubuche, womit das radioaktive Metall der beste Performer unter den bedeutenden Rohstoffen ist. Die Zugewinne sind vor allem auf Minenschließungen zurückzuführen, die mehr als ein Drittel der Jahresproduktion vom Markt ...

