Investoren zweifeln an raschen Erfolgen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Für zusätzliche Verunsicherung sorgte am Montag ein Kollaps des US-Ölpreises. "Die Frage ist, unterschätzen die Märkte das Virus in Bezug auf die langfristigen Folgen für die Wirtschaft", sagte Elwin de Groot, Chefstratege bei der Rabobank.

