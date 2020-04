? Mit diesen kostenlosen Tools & Angeboten unterstützen wir Dich beim Handeln: • Mit unserem ETC EUWAX Gold II in Gold investieren: https://bit.ly/2yq0MBs • Tschüss, 5 Euro fixe Gebühren! Aktien handeln wird in Stuttgart jetzt viel günstiger: https://bit.ly/2x4q2MT • Unser kostenloser Trading Desk - traden wie ein Profi: https://bit.ly/39Yt0AW • Beobachte die Stimmungslage unserer Anleger in Echtzeit: https://bit.ly/38H919K • Mit unseren Finder-Tools stets das passende Wertpapier finden: https://bit.ly/2UajZ1b • Erstelle so viele individuelle Watchlisten wie Du willst: https://bit.ly/2WmmsrN • Exklusive Vorteile und Events - unser kostenloser Anlegerclub: https://bit.ly/2UcvXHp • Aktuelle News zum Marktgeschehen ganz bequem per Mail - abonniere unsere Newsletter: https://bit.ly/2WgUiP7 • Die Börse immer im Blick - mit unserer App für Android und iOS: https://bit.ly/3dbjNaL - Mehr zum Video: Über das Wochenende hat der Mai-Kontrakt der Ölsorte WTI rund 20 Prozent verloren. Was steckt hinter der Talfahrt des einst schwarzen Goldes? Welche Auswirkungen hat dies auf Öl-Derivate? Einschätzungen von Derivate-Experte Kemal Bagci, BNP Paribas, der zudem auf die Gold-Rally blickt und verrät wie die Anleger agieren. - Folgt uns auch auf Social Media für noch mehr Börse: • Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt... • Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart • Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/