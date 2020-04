Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas will angesichts der Corona-Krise das Produktangebot straffen und Hunderte Arbeitsplätze streichen. Davon betroffen sind rund 400 Jobs vorwiegend in Dänemark, wie das Unternehmen am Montag in Aarhus mitteilte. Einige Projekte würden mit sofortiger Wirkung eingestellt, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das obere Management will bis zum Ende des Jahres auf zehn Prozent seiner Bezüge verzichten. Der Nordex-Rivale hatte vor rund zwei Wochen ...

