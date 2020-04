GBC AG: Präsentierende Gesellschaften // 29. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz goes OnlineDGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG: Präsentierende Gesellschaften // 29. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz goes Online20.04.2020 / 16:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die 29. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 28. bis 29. April 2020 als Online Konferenz stattfinden.Sie können hier das aktuelle Programm einsehen und sich bis spätestens 24. April 2020 unter www.mkk-konferenz.de anmelden.Wir freuen uns, auf 26 vielversprechende Unternehmenspräsentationen folgender Gesellschaften:[1]ABO Wind AG 1. https://www.abo-wind.com/index.php [1]Aves One AG 1. https://www.avesone.com/de/ [1]Blue Cap AG 1. https://blue-cap.de/ [1]DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 1. https://defama.de/ [1]DFV Deutsche Familienversicherung AG 1. https://www.deutsche-familienversicherung.de/?cm_mmc=google&gcli d=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiLky2nt6k7yHc9MZNqVhEmJ_r3-gdPCASIgcxm- flDjKA42WUva9VexoCjuUQAvD_BwE [1]Einhell Germany AG 1. https://www.einhell.com/de.html [1]EQS Group AG 1. https://www.eqs.com/de/ [1]Ernst Russ AG 1. http://www.ernst-russ.de/de/startseite.html [1]FCR Immobilien AG 1. https://fcr-immobilien.de/ [1]GK Software SE 1. https://www.gk-software.com/de/ [1]HanseYachts AG 1. https://www.hanseyachtsag.com/de/.html [1]HELMA Eigenheimbau AG 1. https://www.helma.de/ [1]Home24 SE 1. https://www.home24.de/service/impressum/ [1]INDUS Holding AG 1. https://indus.de/ [1]ITCG AG 1. https://www.itcg.de/de [1]Manz AG 1. https://www.manz.com/de/ [1]mVISE AG 1. https://mvise.de/ [1]NFON AG 1. https://www.nfon.com/de/cloudtelefonanlage/?utm_source=google&utm_medi um=cpc&utm_campaign=Brand&hsa_acc=934-667-8721&hsa_kw=nfon%20ag&gcli- d=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiKwEJ2gROP0VA8y4z1vnZXfAkpUd- gLRSwWOQJv4uJTnaBJwBxbmFmxoCFcEQAvD_BwE [1]QSC AG 1. https://www.qsc.de/de/ [1]SBF AG 1. http://www.sbf-ag.com/ [1]SHS VIVEON AG 1. https://www.shs-viveon.com/de/home.html [1]Solutiance AG 1. https://solutiance.com/ [1]STEMMER IMAGING AG 1. https://www.stemmer-imaging.com/de-de/ [1]STS Group AG 1. https://www.sts.group/ [1]USU Software AG 1. https://www.usu.com/de/ [1]Vectron Systems AG 1. https://www.vectron-systems.com/de/unternehmen/unternehmensprofil/kontak t/?gclid=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiDA1Ktu0Fb0u- uWzXUAMH4iJjPYoaUT9pH1ZPk9jZC5m-yblrQ1ctMxoCiWEQAvD_BwE [1]Wallstreet:online AG 1. https://www.wallstreet-online.de/ [1]Wolftank-Adisa Holding AG 1. https://wolftank-adisa.com/ Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg+49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de20.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1025263 20.04.2020