HALIFAX, Nova Scotia, April 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR), hat heute bekanntgegeben, dass es die Entwicklung einer serologischen Point-of-Care-(POC)-Testlösung mit sofort bereitstehendem Ergebnis abgeschlossen hat. Basierend auf der einzigartigen und patentierten Rapid Vertical Flow-(RVF)-Technologie von MedMira liefert der neu entwickelte REVEALCOVID-19 sofortige Ergebnisse, ohne dass zusätzliche Geräte wie ein Lesegerät oder ein Timer erforderlich sind. Für das Produkt müssen behördliche Genehmigungen für den Verkauf in den ausgewählten Märkten eingeholt werden. MedMira hat sich zum Ziel gesetzt, ein zuverlässiges Screening-Instrument bereitzustellen, mit dem überlastete Gesundheitsdienstleister entlastet werden und mit einer schnellen und zuverlässigen Testlösung schnellere Durchlaufzeiten erreichen können.



Das interne Forschungs- und Entwicklungsteam von MedMira hat basierend auf der bewährten und äußerst flexiblen RVF-Technologie den serologischen Gesamtantikörpertest REVEALCOVID-19 entwickelt und validiert. Das Produkt wird den zuständigen Behörden wie der FDA über den am 16. März 2020 von der FDA angekündigten Benachrichtigungs-/Notfallfreigabeprozess vorgelegt. Dieser Test wurde unter den COVID-19 Diagnostic Device Applications von Health Canada aufgeführt.

Der Test kann in weniger als 3 Minuten durchgeführt werden (von der Blutentnahme bis zum Abschluss des Tests) und liefert ein sofortiges Ergebnis. Er kann mit Vollblut, Serum oder Plasma durchgeführt werden und ist auch ideal für Massentests in Laborumgebungen, um die Anforderungen aller potenziellen Benutzer in einer Vielzahl von Testumgebungen zu erfüllen.

REVEALCOVID-19 erkennt alle Antikörper, die bei Personen auftreten, die dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt waren, dem Virus, der die COVID-19-Erkrankung verursacht. In Kombination mit molekulardiagnostischen Tests hilft dieser Test Ärzten und medizinischen Fachkräften dabei, den Zustand des Patienten genauestens zu beurteilen. Schnelle Diagnoseinstrumente wie der Test von MedMira sind dringend erforderlich, um die Ausbreitung der Pandemie einzuschätzen und zu kontrollieren. Dieser intern entwickelte Test wurde vom wissenschaftlichen Forschungsteam von MedMira, das über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der In-vitro-Diagnostik verfügt, unter Verwendung von Blutproben von RT-PCR bestätigten Patienten validiert.

"Die patentierte Technologie von MedMira bietet nachweislich die schnellsten und hochwertigsten Testlösungen für HIV, Syphilis, Hepatitis B und C und hat in vielen Teilen der Welt behördliche Zulassungen für ausgewählte Produkte erhalten. Das neueste Mitglied unserer REVEAL-Reihe REVEALCOVID-19 bietet den dringend benötigten Schutz sowohl für Gesundheitsversorger als auch für ihre Patienten", so Hermes Chan, CEO von MedMira Inc. "Dadurch wird eine lebenswichtige, realistische, zeitnahe und effektive Testlösung bereitgestellt, die die Leistungsfähigkeit unserer RVF-Technologie demonstriert. Es ist von entscheidender Bedeutung, Personen zu identifizieren, die mit dem Virus infiziert sind oder dem Virus ausgesetzt waren, und Personen mit hohem Risiko zu überwachen. Unser bestehendes Geschäft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Antikörpertests für HIV und Hepatitis, und wir verfügen über FDA-zertifizierte interne Labor- und Fertigungseinrichtungen sowie Mitarbeiter, die seit mehr als 20 Jahren an ähnlichen F&E-Tätigkeiten beteiligt sind."

Der CSO von MedMira hat die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Vertical Flow-Schnelldiagnosen. Die Tests des Unternehmens bieten Krankenhäusern, Laboren, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose für Krankheiten wie HIV und Hepatitis C in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken Reveal, Multiplo und Miriad vertrieben. Der HIV-Schnelltest von MedMira, der auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technology basiert, ist der weltweit einzige HIV-Schnelltest, der in Kanada, den USA, China und der Europäischen Union behördliche Zulassungen erhalten hat. Der Hauptsitz und die Fertigungsanlagen von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Weitere Informationen erhalten Sie unter medmira.com . Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn .

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichteteAussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über mögliche behördliche Zulassungen und die Einführung des REVEALCOVID-19-Tests, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftschancen. Tatsächliche Ereignisse können sich erheblich von den hier prognostizierten Ereignissen unterscheiden und sind von einer Reihe von Faktoren abhängig, darunter u. a.: sich ändernde Marktbedingungen, erfolgreiche und zeitnahe Durchführung klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren, die Einrichtung von überbetrieblichen Kooperationen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vierteljährlichen Berichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

MedMira Kontakt:

Markus Meile

Chief Financial Officer, MedMira Inc.

ir@medmira.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6348c97a-9ebb-42e2-b3c2-d7fbdc5b3b93