Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Daimler, Hier wird nach vier Wochen Stillstand die Produktion in den Werken von heute an wieder hochgefahren. Bei den Verkäufen steht die Allianz auf dem 3. Platz. Das Bankhaus Mediobanca hat am Montag die Allianz-Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hoch gestuft. Das Kursziel liegt weiterhin bei 235 Euro.