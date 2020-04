Die Menschen müssen sich nach Überzeugung führender Politiker noch lange auf einen veränderten Alltag einstellen. Heißt: Bis es einen Impfstoff gibt oder wenigstens ein wirksames Medikament, wird es wohl weiterhin Kontaktbeschränkungen geben. Dadurch wird sich wahrscheinlich unser Einkaufsverhalten nachhaltig verändern.Olaf Scholz ist sich sicher: "Was wir jetzt brauchen, ist für lange Zeit eine neue Normalität." Das sagte der Finanzminister in der ARD. Die neue Normalität sieht so aus: Mund-Nase-Schutzmasken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...