Fabasoft AG: Fabasoft AG beschließt Veräußerung eigener AktienDGAP-Ad-hoc: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien Fabasoft AG: Fabasoft AG beschließt Veräußerung eigener Aktien20.04.2020 / 17:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Linz, am 20. April 2020. Der Vorstand der Fabasoft AG hat gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 1. Juli 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates heute beschlossen, bis zu 277.257 Stück der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zu veräußern.Die Veräußerung der eigenen Aktien erfolgt durch M.M. Warburg & Co (AG & Co.) KGaA im Wege eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 23,50 je Aktie und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre.Der Erlös aus der Platzierung der eigenen Aktien stärkt die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft und dient den bekanntgemachten Gesellschaftsinteressen.Linz, 20. April 2020Der Vorstand der Fabasoft AGFabasoft AGHonauerstraße 4, 4020 Linz, AustriaFabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters CodeFAAS.DE)Linz, 20. April 2020Leopold Bauernfeind, Mitglied des VorstandesE-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 6220.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Telefon: +43 732-606162-0 Fax: +43 732-606162-609 E-Mail: leopold.bauernfeind@fabasoft.com Internet: www.fabasoft.com ISIN: AT0000785407 WKN: 922985 EQS News ID: 1025659Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, DüsseldorfEnde der Mitteilung DGAP News-Service1025659 20.04.2020 CET/CEST