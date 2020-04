Begünstigt durch die moderate globale Entspannung in der Ausbreitung des Corona-Virus, konkretisierten Überlegungen einiger westlicher Länder (allen voran USA, Deutschland, Spanien und Italien) nun wieder eine maßvolle Rücknahme der bestehenden wirtschaftlichen Restriktionen einzuleiten sowie schließlich auch angesichts der weitgehenden Wiederaufnahme der üblichen Geschäftstätigkeiten in China hatte die Kurserholung an den internationalen Aktienmärkten auch in der letzten Woche ungebrochen Bestand.Chart: MSCI World EURO - Index

