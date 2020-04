ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der Aktienmarkt in der Schweiz zu Wochenbeginn den Handel beendet. Gesucht waren vor allem die Pharmawerte. Die anderen europäischen Börsen blieben mit den Turbulenzen am Ölmarkt und dem in der Folge unter Druck stehenden Rohstoffsektor hinter der Schweiz zurück. Gestützt wurde das Sentiment von der Hoffnung auf eine rascher als gedacht ausfallende Konjunkturerholung, nachdem unter anderem Deutschland am Montag leichte Lockerungen und die teilweise Wiedereröffnung von Geschäften erlaubt hatte.

Allerdings stieg die Zahl der Corona-Toten in den USA über die Marke von 40.000 und auch die jüngsten Konjunkturdaten aus Japan gaben Anlass zur Sorge. Die chinesische Notenbank hatte zwar zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Leitzinsen für Kredite gesenkt, doch Volkswirte fürchten, dass die chinesische Wirtschaft möglicherweise länger als bislang erwartet braucht, um sich von den Folgen der Pandemie zu erholen.

Der SMI gewann 1,8 Prozent auf 9.785 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 52,43 (zuvor: 96,78) Millionen Aktien.

Der europäische Pharmasektor war mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent der Tagesgewinner. Nach Aussage aus dem Handel bleibt die Branche der bevorzugte defensive Sektor für Investoren. Dies gelte für die Coronavirus-Pandemie noch mehr als ohnehin. Auf Jahressicht habe der Sektor kaum verloren.

Die Novartis-Aktie gewann 2,0 Prozent. Hier stützte zusätzlich die Nachricht, dass der Konzern von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Genehmigung erhalten hat, in einer klinischen Studie die Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin zu testen. Ein Teilnehmer warnte jedoch vor zu viel Euphorie. Die Papiere von Roche legten um 2,3 Prozent zu.

Der Versicherungssektor in Europa gewann 0,3 Prozent. Spezielle Gründe waren im Handel nicht bekannt. Ein Teilnehmer verwies aber auf den bevorstehenden EU-Gipfel am Donnerstag. Jede Andeutung in Richtung Corona-Bonds wäre positiv für den Sektor. Für die Papiere von Swiss Life ging es um 1,2 Prozent nach oben, Zurich Insurance gewannen 0,7 Prozent.

April 20, 2020 11:58 ET (15:58 GMT)

