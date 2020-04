FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank AG wird ihre Hauptversammlung am 27. Mai 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abhalten. Damit werde auf die Covid-19-Pandemie reagiert, teilte die Immobilienbank mit. Die Durchführung des Aktionärstreffens an dem auch ursprünglich geplanten Datum - nur eben virtuell - erfolge auf Basis der neuen gesetzlichen Möglichkeiten in Deutschland und diene dem Gesundheitsschutz.

April 20, 2020

