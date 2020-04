ROM (dpa-AFX) - Der Papst verschiebt wegen der Corona-Pandemie die Welttreffen der Jugend und der Familien jeweils um ein Jahr. Das teilte Vatikansprecher Matteo Bruni am Montag mit. Die Entscheidung habe Papst Franziskus zusammen mit dem zuständigen Kurien-Gremium, dem Dikasterium für die Laien, die Familie und das Leben, getroffen. Das nächste Welttreffen der katholischen Familien war ursprünglich für Juni 2021 in Rom geplant gewesen. Es soll nun im Juni 2022 stattfinden.



Der nächste Weltjugendtag wiederum, der für August 2022 in Lissabon angesetzt war, werde in Folge des neuen Terminplans auf den August 2023 verschoben.



Im Vatikanstaat selbst, so gab der Sprecher bekannt, wurde in den vergangenen Tagen der neunte Fall eines Geistlichen oder Mitarbeiters des Heiligen Stuhls registriert, der positiv auf den Corona-Erreger getestet worden sei. Die Person sei zur Beobachtung ins Krankenhaus gekommen./pky/DP/stw