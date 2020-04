WLADIKAWKAS (dpa-AFX) - Im Süden Russlands haben Hunderte Menschen gegen die Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie demonstriert. In Wladikawkas, der Hauptstadt der Teilrepublik Nordossetien im Nordkaukasus, warfen viele Teilnehmer den Behörden mangelnde Transparenz im Umgang mit dem Virus vor und beklagten den Verlust von Arbeitsplätzen, wie lokale Medien berichteten. Nach Angaben des Bürgerrechtsportals OWD-Info gab es mehrere Festnahmen. Die Polizei habe auch Schlagstöcke eingesetzt. Die Zahl der Teilnehmer der nicht genehmigten Protestaktion wurde mit bis zu 1500 angegeben.



Der Unmut der Menschen richtete sich vor allem gegen die Regionalregierung. Deren Leiter Wjatscheslaw Bitarow wurde den Berichten zufolge bei einem kurzen Auftritt von den Demonstranten ausgebuht. Er verteidigte sein Vorgehen in der Corona-Krise. Zu Hause zu bleiben, sei das einzige Mittel im Kampf gegen das Virus, sagte er demnach. "Ich habe mir diese Krankheit nicht ausgedacht."



Die Corona-Infektionszahlen nehmen in Russland rapide zu. Am Montag stieg die Zahl um mehr als 4200 auf rund 47 100 Fälle landesweit. Nach offiziellen Angaben starben bisher 405 mit dem Virus infizierte Menschen. Genesen seien 3440 Menschen, hieß es den Behördenangaben zufolge.



Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, der Höhepunkt der Epidemie stehe noch bevor. Es sei aber gelungen, dass sich das Virus nicht mehr so schnell ausbreite. "Dies sollte uns aber auf keinen Fall beruhigen."/cht/DP/stw