4basebio AG: 4basebio AG beschließt Kapitalherabsetzung durch Einziehung von rund 5,2 Mio. ei-genen Aktien gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung

20.04.2020 / 19:19 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

4basebio AG beschließt Kapitalherabsetzung durch Einziehung von rund 5,2 Mio. eigenen Aktien gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung

Heidelberg, Deutschland, und Cambridge, Großbritannien, 20 April 2020 - Der Vorstand der 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) hat heute auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von 5.230.667 eigenen Aktien (ca. 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) um EUR 5.230.667,00 herabzusetzen.

Die Einziehung wird mit Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister wirksam werden. Der rechnerische Anteil jeder Stückaktie am Grundkapital der Gesellschaft beträgt weiterhin EUR 1,00. Nach der Einziehung wird die Gesellschaft keine eigene Aktien mehr halten

*** Ende der Ad hoc Mitteilung ***

Kontakt: 
David Roth 
Vorstand/ CFO
4basebio AG 
Waldhofer Str. 102 
69123 Heidelberg, GERMANY
Tel. +49 6221 3540 125 
Fax. +49 6221 3540 127

20.04.2020 CET/CEST