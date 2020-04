NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf ihre frühen Gewinne noch etwas ausgebaut. Der Sturz der Ölpreise sorgte für Verunsicherung und gab den als sicher geltenden Staatsanleihen Auftrieb.



Wegen der Corona-Krise sackte der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand. Der Preis für einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, notierte erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 im negativen Bereich - zuletzt bei minus 35,70 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten.



Die USA sind in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Ölförderland geworden und leiden daher unter dem Preisverfall. Zu der dramatischen Entwicklung tragen neben dem Einbruch der Erdölnachfrage infolge der Corona-Krise auch Zweifel bei, ob die von großen Ölproduzenten wie Russland und Saudi-Arabien angekündigte Verringerung der Fördermengen ausreicht. Als Folge der globalen Ölschwemme drohen nun vor allem in den USA die Lagerkapazitäten knapp zu werden.



Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 100 11/32 Punkte zu und rentierten mit 0,196 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 100 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,347 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen stiegen um 7/32 Punkte auf 108 12/32 Punkte und rentierten mit 0,618 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legen um 31/32 Punkte auf 119 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,225 Prozent./ck/he