NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke Verfall der Rohölpreise hat am Montag die Stimmung an der Wall Street zum Kippen gebracht. Zudem seien die Investoren auch angesichts der angelaufenen Berichtssaison vorsichtig, hieß es am Markt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der im Handelsverlauf mehrfach um die Marke von 24 000 Punkten kämpfte, schloss letztlich wieder deutlich darunter.



Nach zwei insgesamt sehr stark verlaufenen Wochen beendete der Dow den Tag mit einem Abschlag von 2,44 Prozent auf 23 650,44 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,79 Prozent auf 2823,16 Zähler. Der Nasdaq 100 büßte 1,20 Prozent auf 8726,51 Punkte ein.



Da an diesem Dienstag der Future-Kontrakt auf WTI-Öl für den Monat Mai ausläuft, versuchten viele Händler, die diese Finanz-Instrumente am Markt nur spekulativ handeln, diese zum Wochenstart sogar mit hohen Verlusten zu verkaufen. Sonst nämlich droht ihnen die Lieferung des Öls. Das sorgte dafür, dass der Preis zuletzt bei minus 48 US-Dollar stand und bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten.



Auslöser dieses ungewöhnlichen Lage ist, dass vor allem in den USA immer noch viel Öl gefördert wird, es zugleich aber wegen des Wirtschaftsstillstandes kaum mehr Abnehmer findet. Aufgrund der Corona-Krise wird deutlich weniger Benzin verbraucht und - da seit einiger Zeit kaum mehr Flugzeuge fliegen - auch nur noch sehr wenig Kerosin./ck/he



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711