Die US-Armee setzt das von Everbridge unterstützte Joint Analytic Real-Time Virtual Information Sharing System (JARVISS) ein, um Militärpersonal und -einrichtungen vor den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu schützen

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter im Bereich des Critical Event Management (CEM), hat heute bekannt gegeben, dass JARVISS das vom Everbridge Risk Intelligence Monitoring Center unterstützte Enterprise-System der US-Armee für die Bedrohungserkennung zur Evaluierung und Bekämpfung der Folgen des COVID-19-Ausbruchs auf Personal, Einrichtungen, Anlagen und externe Events der Streitkräfte eingesetzt wird. Das Joint Analytic Real-Time Virtual Information Sharing System (JARVISS) ist primär für die Terrorismusbekämpfung und andere Sicherheitsbedrohungen wie Amokschützen und Naturkatastrophen ausgelegt, die die Operationen des Verteidigungsministeriums gefährden könnten. Vor dem Hintergrund des Ausbruchs und der raschen Ausbreitung von COVID-19 bietet JARVISS instrumentelle Unterstützung bei der laufenden Bedrohungsanalyse der Pandemie und verschafft der US-Armee Einblicke in die Auswirkungen auf globale Militäroperationen.

Als Reaktion auf die Coronavirus-Krise nutzt JARVISS die neuen COVID-19-Datenschichten und die Everbridge-Software zur Erstellung von verwertbaren Informationen und Berichten. Die Plattform greift auf mehr als 1.400 Module zur Situationserkennung weltweit sowie auf Daten aus dem Feed des Risk Intelligence Monitoring Center von Everbridge zu. In Echtzeit erhalten Analytiker Einblick in die Art und Weise, wie das Virus den Betrieb kritischer Infrastrukturen beeinträchtigt, darunter Stützpunkte in den USA und im Ausland, Krankenhäuser, Rekrutierungsstationen, Einsatzeinheiten der Reserve und der Nationalgarde, Standorte von Polizei und Feuerwehr und vieles mehr. Die Armee hat in Zusammenarbeit mit Everbridge mehr als 90 Risikoprofile erstellt, um mögliche Bedrohungen für diese Einrichtungen zu erfassen. Ein benutzerdefiniertes Incident Dashboard ermöglicht den Versand gezielter Warnmeldungen über die JARVISS Mobile App, SMS, E-Mails und andere Kommunikationswege.

Während dieser Pandemie hat JARVISS den Hauptquartieren der US-Nationalgarde wichtige Daten bereitgestellt, um Militärkräfte zu mobilisieren und zur Unterstützung der Hilfsanstrengungen in allen 50 Bundesstaaten, Washington D.C. und den US-Territorien einzusetzen. JARVISS stellt Notfallmanagern der Armee, Kontingentplanern, medizinischem Personal und Schutzkräften der Armee die Informationen zur Verfügung, die sie benötigen, um sich schnell mit der lokalen Regierung, Strafverfolgungsbehörden, medizinischen Versorgungseinrichtungen und anderen Behörden abzustimmen.

Der Schlüssel zum Erfolg von JARVISS liegt in einem gemeinsamen operativen Framework: einer zentralen Plattform, auf der hochrangige Führungskräfte, Terrorismusabwehrspezialisten, Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden und Notfallmanager relevante Bedrohungen durch die Pandemie identifizieren, die möglicherweise betroffenen Ressourcen identifizieren und die notwendigen Maßnahmen einleiten, um die Auswirkungen des Virus auf Mitarbeiter und Einrichtungen zu vermeiden oder abzumildern.

"Wir bei Everbridge empfinden tiefen Respekt gegenüber denjenigen, die für unsere Sicherheit sorgen", so David Meredith, CEO, Everbridge. "Wir empfinden es als eine Ehre, JARVISS unterstützen zu können und die US-Armee weltweit mit Softwaretools, Bedrohungsdaten und Einblicken zu versorgen, um unsere Soldaten und ihre Familien wirksamer vor unzähligen Gefahren wie der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie zu schützen."

Nach den Schießereien in Fort Hood und Chattanooga hat das US-Verteidigungsministerium die Streitkräfte angewiesen, eine Lösung zu entwickeln, um das Personal und die Interessen des US-Militärs besser zu schützen. Infolgedessen erhielt JARVISS im Jahr 2018 vom Verteidigungsministerium die Betriebsgenehmigung für das Risk Management Framework (RMF). Mit Unterstützung von Everbridge integriert JARVISS derzeit mehr als 80.000 offene Quellen darunter soziale Medien, Nachrichtenmedien, kommunale Dienste, kommerzielle Unternehmen und Regierungsquellen -, um ein globales Spektrum verwertbarer Informationen bereitzustellen.

Everbridge hat eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus eingeleitet, darunter tägliche Updates über seinen Coronavirus Preparedness Hub. Als Reaktion auf COVID-19 hat die Everbridge-Plattform bereits über 135 Millionen Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus versandt und COVID-19 Shield-Vorlagen zur schnellen Einleitung von Maßnahmenzum Schutz von Menschen und zur Aufrechterhaltung des Betriebs inmitten der Pandemie eingeführt. Die Everbridge CEM-Plattform erreicht über 550 Millionen Menschen auf der ganzen Welt und wird von führenden F500-Unternehmen sowie Städten, Bundesstaaten und Ländern eingesetzt. Everbridge wurde von acht Ländern, mehreren Bundesstaaten in Indien und den USA ausgewählt, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Das Verteidigungsministerium hat Everbridge kürzlich mit dem Above and Beyond Award und dem prestigeträchtigen Patriot Award ausgezeichnet.

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.000 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationskanäle automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Im Jahr 2019 sendete die Plattform von Everbridge mehr als 3,5 Milliarden Meldungen und kann jetzt über 550 Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern und Territorien erreichen, einschließlich der mobilen, landesweiten Bevölkerung in Australien, Griechenland, Island, den Niederlanden, Peru, Singapur, Schweden und einigen der größten Bundesstaaten Indiens. Zu den Anwendungen für kritische Kommunikations- und Unternehmenssicherheit von Everbridge zählen Mass Notification, Incident Management, Safety Connection, IT Alerting, Visual Command Center, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement und Secure Messaging. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 7 der 10 weltweit größten Autohersteller, alle 4 weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 6 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge ist in Boston und Los Angeles ansässig und betreibt weitere Geschäftsstellen in Lansing, San Francisco, Abu Dhabi, Beijing, Bangalore, Kalkutta, London, München, New York, Oslo, Singapur, Stockholm und Tilburg. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everbridge.com oder in unserem Blog. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

