Starinvestor Warren Buffett hat in diesem Monat eine Reihe von Beteiligungen reduziert. Auffällig ist in diesem Zusammenhang eine bestimmte Schwelle.? Buffett hat sich von Delta-, Southwest- und Bank of New York Mellon-Aktien getrennt? Aktienverkäufe bringen Berkshire unter 10-Prozent-Schwelle? Möglicher Grund für AktienverkäufeWenn Warren Buffett Aktien kauft oder verkauft, schauen Anleger meist genauer hin. Schließlich gilt der 89-Jährige als Ikone der Value-Investoren. Buffetts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...