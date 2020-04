HAMBURG (dpa-AFX) - Der Arbeitgeberverband Nordmetall stellt am Dienstag (11.00 Uhr) eine neue Konjunkturumfrage unter mehr als 600 norddeutschen Unternehmen vor. Verbandspräsident Thomas Lambusch und Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger präsentieren in einer Video-Konferenz Daten zu Umsatzentwicklung, Auftragsbestand, Personalentwicklung und weiteren Kennzahlen aus der Metall- und Elektroindustrie des Nordens.



Dabei wird es vor allem um die Auswirkungen der Corona-Krise gehen, die voll auf die Betriebe durchschlägt. Viele Unternehmen hatten schon zuvor an Wachstumsdynamik verloren, nun brechen Umsätze weg, Lieferketten sind gestört, die Produktion stockt und etliche Betriebe haben bereits Kurzarbeit angemeldet. Mit der IG Metall haben die Arbeitgeber bereits eine Art Krisenabschluss bei den Tarifverhandlungen herbeigeführt und zusätzlich Arbeitszeitkonten vereinbart./egi/DP/zb