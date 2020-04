SIG Combibloc Group AG: SIG gewinnt Großauftrag in DeutschlandEQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Vereinbarung SIG Combibloc Group AG: SIG gewinnt Großauftrag in Deutschland21.04.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MEDIENINFORMATION21 April 2020 SIG Combibloc Group AG ("SIG")SIG gewinnt Großauftrag in DeutschlandSIG wurde von Hochwald, einer der größten deutschen Molkereigenossenschaften, als bevorzugter Partner für einen neuen Molkereistandort ausgewählt.Im Rahmen des Megaprojekts wird Hochwald ein neues Werk mit einer Kapazität von mehr als 800 Millionen Litern Milch pro Jahr bauen. Die dort verarbeitete Milch wird ab 2022 als UHT-Milch, Sahne, Kondensmilch und aromatisierte Milch auf dem europäischen Markt verkauft und nach China, in den Nahen Osten und nach Afrika exportiert.SIG wird 15 aseptische Füllmaschinen für das neue Werk liefern, das seinen Sitz in Mechernich (Deutschland) haben wird. Die flexible Fülltechnologie von SIG wird es Hochwald ermöglichen, eine große Vielfalt an aseptischen Verpackungslösungen in fünf verschiedenen Packungsformaten anzubieten - mit unterschiedlichen Volumen, Verschlüssen und Trinkhalmlösungen.Thorsten Oberschmidt, COO bei Hochwald: "Unsere enge Zusammenarbeit mit SIG wird wesentlich zum Erfolg unseres großen europäischen Neubauprojektes für UHT-Milch beitragen - mit flexiblen und innovativen Verpackungslösungen, die im Markt führend sind. In einem Marktumfeld, das von Tag zu Tag wettbewerbsintensiver wird, sind Effizienz und Flexibilität in unserer Produktion so entscheidend wie nie zuvor."Martin Herrenbrück, President & General Manager Europe bei SIG: "Es ist uns eine große Ehre, von einer der größten Molkereigenossenschaften in Europa als bevorzugter Partner ausgewählt worden zu sein. Unsere starke Partnerschaft mit Hochwald geht zurück bis 1994 und wir haben uns bis heute laufend gemeinsam weiterentwickelt und verändern uns weiter, um zusammen einen neuen Maßstab in der Abfüllung von UHT-Milch zu setzen."Kontakt für Investoren:Jennifer Gough +41 52 674 6508 Director Investor Relations SIG Combibloc Group AG Neuhausen am Rheinfall, Switzerland jennifer.gough@sig.bizMedienkontakt:Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 andreas.hildenbrand@lemongrass.agencyÜber SIG SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Verpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel und Getränke auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. SIG wurde 1853 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer rund 5.500 Mitarbeiter weltweit ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.bizZusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=VVOFCGORLG Dokumenttitel: SIG_Hochwald_20200421Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: SIG Combibloc Group AG Laufengasse 18 8212 Neuhausen am Rheinfall Schweiz Telefon: +41 52 674 61 11 Fax: +41 52 674 65 56 E-Mail: info@sig.biz Internet: www.sig.biz ISIN: CH0435377954 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1025075Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1025075 21.04.2020 CET/CEST