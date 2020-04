19.755 E-Autos wurden im März verkauft. Keiner weiss so recht warum, aber die Prämie scheint zu wirken. Vielleicht hatten die Käufer in den letzten Tagen Zeit genug, darüber nachzudenken.



