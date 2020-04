The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0252922 A.N.Z. BKG GRP 2023 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3CB0264265 NATL AUSTR.B 19/24 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A289RD7 KRED.F.WIED.20/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0Y38 DZ BANK IS.20/40 A1343 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0Y53 DZ BANK IS.A1345VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Y77 LB.HESS.THR. IHS 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA EU000A1G0EH3 EFSF 20/23 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013508470 FRANKREICH 20/26 O.A.T. BD01 BON EUR NCA XFRA US298785JD98 EIB 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US345370CV02 FORD MOTOR 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US345370CW84 FORD MOTOR 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US345370CX67 FORD MOTOR 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US715638DE95 PERU 20/26 BD01 BON USD NCA XFRA US715638DF60 PERU 20/31 BD01 BON USD NCA XFRA USU68356AC55 OTIS WORLDW. 20/23 FLR BD01 BON USD NCA XFRA USU68356AD39 OTIS WORLDW. 20/25 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2125052261 LENOVO GROUP 20/25 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2126169742 GIVAU.FIN.EU 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2126170161 GIVAU.FIN.EU 20/32 MTN BD01 BON EUR NCA L6V2 XFRA CA37891V1058 GLOBAL CARE CAPITAL INC. EQ00 EQU EUR NCA IHJN XFRA CH0528751586 VZ HOLDING AG NA. SF -,05 EQ00 EQU EUR YCA MEOD XFRA US1500421094 CECONOMY ADR 1/5 EQ01 EQU EUR NCA SZGA XFRA US7958422021 SALZGITTER UNSP.ADR 1/10 EQ01 EQU EUR N