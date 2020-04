FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SMLC XFRA DE000A1XES83 S.CSOP M.-FTS.C.A50 U.ADZ

4MQA XFRA SE0013748001 MQ HOLDING AB

MQ HOLDING-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de