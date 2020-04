Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies sieht nach außergewöhnlichen vorläufigen Ergebnissen eine nachdrückliche Unterstützung der Blaubeererzeuger in GeorgiaDGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Research Update Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies sieht nach außergewöhnlichen vorläufigen Ergebnissen eine nachdrückliche Unterstützung der Blaubeererzeuger in Georgia21.04.2020 / 07:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bee Vectoring Technologies sieht nach außergewöhnlichen vorläufigen Ergebnissen eine nachdrückliche Unterstützung der Blaubeererzeuger in GeorgiaMississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (21. April 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass nach Ende der Blaubeerblüte im US-Bundesstaat Georgia die Erzeuger in der Region, die das proprietäre Pflanzenschutzsystem des Unternehmens verwendet haben, einen besonders starken Fruchtansatz und einen geringen Fruchtabfall berichteten, beides typische Frühindikatoren für eine erfolgreiche Ernte mit hohem Ertrag."BVT wirkt sich weiterhin positiv auf unsere Blaubeerbetriebe aus. Wir hatten trotz bisweilen schlechter Wetterbedingungen einen starken Fruchtansatz. 2020 wird definitiv das beste Produktionsjahr für uns sein und wir werden den Einsatz von BVT auch in den kommenden Jahren fortsetzen", sagte Winn Morgan, Mitbegründer der Major League Blueberries (MLB) und führender Blaubeerexperte."Dies war unsere erste Erfahrung mit dem BVT-System, und wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben", sagte John Bennett von Alma Sunbelt Blueberries, einem führenden Blaubeererzeuger in Georgia, der 355 Acres mit den Blaubeersorten Highbush und Rabbiteye bebaut. "Wir sind von den Ergebnissen auf unserer Highbush-Farm ermutigt und werden nächstes Jahr das BVT-System einsetzen.""Wir hören von Erzeugern wie MLB und Alma Sunbelt, dass das natürliche Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT das seit langer Zeit bestehende Problem des frühzeitigen Fruchtabfalls bei Blaubeeren mindert", sagte Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Mehr Beeren, die bis zur Reife an den Büschen hängen, bedeuten höhere Erträge. Das Feedback von Erzeugern, die unser System in dieser Saison auf einer Gesamtfläche von 750 Acres eingesetzt haben, war äußerst positiv und steht eindeutig in Zusammenhang mit dem hohen Fruchtansatz, den sie bei der Verwendung des BVT-Systems gesehen haben."Bei konventionellen Nutzpflanzen bekämpfen die Erzeuger Krankheiten traditionell mit chemischen Pestizidsprays. Jetzt fügen sie das natürliche, 100 % biologische Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT hinzu, das biologische Pestizidalternativen verwendet, die von kommerziell gezüchteten Bienen direkt zu den Blaubeerblüten gebracht werden. Dies verbessert die Erträge, schützt vor Krankheiten und reduziert den Einsatz von Wasser und fossilen Brennstoffen, während gleichzeitig ein Bruchteil des Produkts verwendet wird, das bei herkömmlichen Sprühanwendungen erforderlich ist."Die Erzeuger in Georgia, die in dieser Saison unser System im Rahmen des Pilotprojekts verwendet haben, bewirtschaften eine Anbaufläche von insgesamt 3.000 Hektar", sagte Malik. "Die meisten sind Erstanwender. Aufgrund dieses anfänglichen Erfolgs erwarten wir, dass sie BVT schrittweise in den nächsten zwei bis drei Saisons in allen ihrer Betriebe einführen werden."Als Nächstes steht für BVT die Beerensaison im pazifischen Nordwesten an. Im pazifischen Nordwesten und Südosten der USA werden auf insgesamt 60.000(1) Acre hochstämmige Blaubeeren angebaut, was zwei Drittel des 90.000(2) Acre umfassenden US-Marktes entspricht. Da jetzt die Blütezeit in Georgia abgeschlossen ist, wird die Ernte von Mai und bis Juni erfolgen. Zurzeit hat in Oregon die Blütezeit gerade begonnen und im Bundesstaat Washington beginnt sie Anfang Mai. Ertragsberichte werden nach Abschluss der Ernte für jede Region erstellt, da die Vegetationsperiode in den USA geografisch fortschreitet.Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es insgesamt 50.000 Restricted Share Units des Unternehmens ("RSUs", vinkulierte Aktieneinheiten) an zwei Berater des Unternehmens im Rahmen des von den Aktionären des Unternehmens genehmigten Restricted Share Units Plan ("RSU-Plan") als Anreiz für die Berater ausgegeben hat, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Die RSUs werden am 30. Tag nach Gewährung übertragen und berechtigen den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Stammaktie") des Unternehmens, die jeder dieser RSUs zugrunde liegt, indem sie gemäß RSU-Plan dem Unternehmen eine Erwerbsmitteilung vorlegen.In Übereinstimmung mit dem RSU-Plan wurden basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange am 15. April 2020 der Preis der RSUs mit 0,445 Dollar festgesetzt.(1)(2) Quelle: USDA, 2018 Agricultural Statistics AnnualÜber Bee Vectoring Technologies International Inc.BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.Kontakt: Ashish Malik, President & CEO info@beevt.comBabak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. 