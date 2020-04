Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich der DAX am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien anschließen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start zwei Prozent tiefer auf 10.462 Punkte. Im US-Leitindex Dow Jones waren dem Zwischenhoch vom Freitag zunächst keine Anschlusskäufe gefolgt, sondern er rutschte wieder deutlich unter 24.000 Punkte zurück. Der DAX war derweil mehrfach an der Marke von 10.700 Punkten abgeprallt.Sorgenfalten erzeugen ...

