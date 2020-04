Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen Tag mit Höhen und Tiefen erlebt. Der DAX begann den Tag ordentlich, drehte dann aber ins Minus. Am Nachmittag schaffte er die Rückkehr in die Gewinnzone und schloss bei 10.676 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,5 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Merck.