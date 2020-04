Der Goldpreis drehte gestern nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Der Ölpreisschock verunsicherte die Anleger an der Wall Street und rief ihnen einmal mehr ins Gedächtnis, dass das gelbe Metall als sicherer Hafen dient. Negative Ölpreise, ein Szenario, das eigentlich für viele undenkbar gewesen ist, zeigt, wie verdreht die Finanzmärkte mittlerweile sind. Gold scheint hier der Anker für viele Anleger zu werden. Das sieht offensichtlich auch TD Securities so. Die Analysten raten zum Goldkauf und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...