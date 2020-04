Wechselt BVB-Kicker Jadon Sancho zu Manchester United? Manchester United soll sich angeblich mit dem englischen Fußball-Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund über einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. Wie die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" am Montag berichtete, soll der englische Rekordmeister in "mehreren Monaten geheimer Gespräche" bereits zu einer Übereinkunft mit dem 20 Jahre alten Stürmer hinsichtlich Vertragslaufzeit und Gehalt gekommen. Für den BVB wäre es in der aktuellen ...

