Eine einzigartige Gelegenheit bei EXMO:: Provisionsfreie Einzahlung auf den Tausch-Account in Euro, die Auszahlung erfolgt bereits ab 1 Euro!

EXMO, die lizenzierte europäische Tauschbörse für Kryptowährungen ist eine Partnerschaft mit der Frick Bank eingegangen und wurde so zu einer der wenigen Tauschbörsen für Kryptowährungen mit eigenem Bankkonto. Diese Partnerschaft bietet einzigartige Vorteile für alle, die Giralgeldtransaktionen in EUR tätigen - jetzt können Sie Kryptowährungen kaufen, indem Sie Ihren Tausch-Account für EUR provisionsfrei aufladen! Aber der Umfang der praktischen Boni geht noch weiter. Wir haben auch ein spezielles Angebot für alle Benutzer der Tauschbörse, die Gelder in EUR abheben. Welchen Betrag Sie auch immer abheben möchten, egal ob 10.000 EUR oder 100 EUR, die Provision beträgt nur 1 EUR! Dieses Angebot ist nur für den Europäischen Zahlungsraum verfügbar. "Für uns als europäische Tauschbörse ist es wichtig, unseren Kunden ein angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten. Die Mindestprovision für Auszahlungen sowie die Nullprovision für Einzahlungen für die beliebteste Giralgeldart ist eine ausgezeichnete Bestätigung dafür", sagte Sergey Zhdanov, Geschäftsführer von EXMO. Zuvor erhielt EXMO Lizenzen für die Bereitstellung von Dienstleistungen für Kryptowährungen und verstärkte außerdem das Vorgehen gegen Geldwäsche durch die Implementierung des Dienstes CipherTrace. Über EXMO Das 2013 gegründete Unternehmen EXMO ist eine der größten Tauschbörsen für Kryptowährungen in Europa. Unsere größten Abnehmer kommen aus der EU und Asien und die Mehrheit unserer Einzelhändler kommt hauptsächlich aus Russland, der Ukraine und Kasachstan. Damit gehört EXMO nach den neuesten Daten vom Februar 2020 weltweit zu den größten 15 Tauschbörsen für Kryptowährungen gemessen an eingehendem Datenverkehr. Auch in Bezug auf die Liquidität sind wir nach dem neuesten Rating von CMC unter den Top 20 Tauschböresen für Kryptowährungen weltweit. Die Highlights für jeden Investor, der über EXMO handelt, sind die 1,6 Mio. Nutzer, die 50.000 aktiven Trader pro Tag, mehr als 160 Trading-Paare, 7 Giralgeldwährungen (USD, EUR, RUB, PLN, UAH, KZT, TRY und bald GBP), SEPA, SWIFT sowie Kreditkartenabhebung/-einzahlung, die alle auf der Plattform EXMO verfügbar sind. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen auf EXMO liegt bei fünf bis 20 Mio. USD. Die Plattform EXMO unterstützt 12 Sprachen. Das Unternehmen ist in London ansässig und registriert, und hat weitere Büros in Moskau, Kiew und Istanbul.

