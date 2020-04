Der EUR Credit Primärmarkt legte trotz Berichtsaison einen soliden Wochenstart hin. Financial seitig folgte BPCE den französischen Konkurrenten und platzierte eine EUR 1,5 Mrd. schwere Senioranleihe. Wie deutlich der IG Credit Primärmarkt unterstützt ist, lässt sich auch gut an drei Corporate Emissionen vom Montag unterstreichen. So platzierten Elia Transmission Belgium (EUR 800 Mio., 10 Jahre, BBB+, MS+105 BP), JCDecaux SA (A: EUR 500 Mio., 4,5 Jahre, Baa2/BBB, MS+235 BP; B: 500 Mio., 8 Jahre, MS+275 BP) und Sodexo (A: EUR 700 Mio., 5 Jahre, A-, MS+100 BP; B: 800 Mio., 9 Jahre, MS+120 BP) ihre Emissionen, ohne diese zuvor lange anzukündigen. Auf Indexebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...