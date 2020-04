Den deutschen Aktien gelang ein vergleichsweise solider Start in die neue Handelswoche. Zwar fehlte es weiter an frischen Impulsen, um die Erholung nochmals zu befeuern, doch dafür blieben auch die befürchteten Gewinnmitnahmen (bislang zumindest) aus. Vor allem der Technologiebereich könnte nach den veritablen Kursgewinnen der letzten Wochen dafür anfällig sein. Wir fokussieren uns an dieser Stelle jedoch auf drei Protagonisten unterschiedlicher ...

