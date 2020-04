Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Marktfokus liegt in dieser Woche auf dem EU-Sondergipfel am 23. April, der ganz im Zeichen von Corona steht, so die Analysten der DekaBank.Angesichts der massiven Haushaltsdefizite in der Peripherie und stark steigender Schuldenstände werde es ohne eine Form von Transferzahlungen zunehmend schwierig, das Investment Grade-Rating Italiens zu halten, denn hier dürfte die Staatsverschuldung in diesem Jahr auf über 150% des Bruttoinlandsprodukts ansteigen. Sollte es am Donnerstag nicht zu einer Einigung kommen, wie die Finanzierung der Notprogramme gemeinschaftlich erfolgen könne oder wie die EZB einen noch größeren Teil der Finanzierung übernehmen könne, dürfte das Risiko eines erneuten Aufflackerns der Euro-Schuldenkrise deutlich zunehmen. In diesem Umfeld dürften Bunds bis Donnerstag gut unterstützt bleiben. Die Entwicklung danach hänge dann wesentlich vom Ausgang des Gipfels ab. (Ausgabe vom 20.04.2020) (21.04.2020/alc/a/a) ...

