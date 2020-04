Coty Inc. gab heute bekannt, dass Calvin Klein Fragrances in der Kategorie Materialhygiene ein Zertifikat der Stufe Silber vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute für das erste saubere und umweltfreundliche Calvin-Klein-Parfüm CK EVERYONE Eau de Toilette erhalten hat.

Das Materialhygiene-Zertifikat in Silber bedeutet, dass 100 Prozent der chemischen Substanzen in CK EVERYONE Eau de Toilette geprüft wurden und die Anforderungen für Materialhygiene des Produktstandards "Cradle to Cradle Certified" auf der Stufe Silber erfüllen. Auf diesem Erfolg baut auch die Strategie zur Materialhygiene-Optimierung auf, die die Umweltsicherheit des Parfüms im Laufe der Zeit weiter verbessern soll.

Simona Cattaneo, President of Luxury Brands bei Coty, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über Cotys erstes Cradle-to-Cradle-Zertifikat in der Kategorie Materialhygiene für CK EVERYONE Eau de Toilette, was die positive Wirkung unserer Plattform Beauty That Lasts deutlich macht. Die Materialhygiene-Zertifizierung untermauert das Engagement von Coty für seine Nachhaltigkeitsplattform, die dazu dient, ein besseres Unternehmen aufzubauen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum gesellschaftlichen, ethischen und ökologischen Wandel in der Beauty-Branche zu leisten."

Das Materialhygiene-Zertifikat Cradle to Cradle Certified bietet eine Lösung für das wachsende Interesse in der Branche und bei Verbrauchern an mehr Informationen über die in den Produkten verwendeten Chemikalien in allen Abschnitten der Lieferketten und die Nichtverwendung bedenklicher Chemikalien. Das Materialhygiene-Zertifikat verwendet die strengen, weltweit anerkannten Methoden der Materialhygieneüberprüfung des Produktstandards Cradle to Cradle Certified und bietet damit Herstellern ein bewährtes Mittel zur Prüfung, Optimierung und Verifizierung ihrer im Produkt verwendeten Chemikalien in Hinblick auf Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Die Materialhygieneprüfung von CK EVERYONE Eau de Toilette erfolgte durch MBDC, eine Cradle to Cradle akkreditierte unabhängige Prüfstelle.

"Der Erhalt des Cradle-to-Cradle-Zertifikats in der Kategorie Materialhygiene für CK EVERYONE Eau de Toilette stellt einen weiteren positiven Schritt auf dem Weg der Kosmetikbranche zur universellen Verwendung von Materialien dar, die sicher, kreislaufwirtschaftstauglich und verantwortlich erzeugt sind", so Dr. Christina Raab, Vice President of Strategy and Development des Instituts. "Wir freuen uns darauf, Coty auch in Zukunft in führender Position zu sehen. Das Unternehmen verwendet den Produktstandard Cradle to Cradle Certified als Rahmenwerk für Verbesserungen in puncto Nachhaltigkeit bei diesem und anderen Produkten."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Coty bei diesem ersten Materialhygiene-Zertifikat für CK EVERYONE Eau de Toilette", so Jay Bolus, President von MBDC. "Mit dem Erhalt eines Materialhygiene-Zertifikats macht das Unternehmen deutlich, dass es sich für Transparenz einsetzt und gesündere Materialien bei der Herstellung seines Parfüms verwendet. Das Unternehmen legt die Messlatte für die Beauty-Branche höher, indem es auf Produktqualität besteht, die auf dem Cradle to Cradle Design beruht."

Über das Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Das Cradle to Cradle Products Innovation Institute hat sich dem Ziel verschrieben, durch für Mensch und Umwelt förderliche Produkte Innovationen im Bereich der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinem Produktprogramm Cradle to Cradle Certified setzt das Institut den weltweiten Standard für Produkte, die sicher, kreislaufwirtschaftstauglich und verantwortlich erzeugt sind. Das Siegel Cradle to Cradle Certified wird von zukunftsorientierten Designern, Marken, Einzelhändlern und Herstellern in der Wertschöpfungskette für Innovationen und Optimierungen bei Materialien und Produkten verwendet. Grundlage dafür sind die weltweit am weitesten entwickelten, wissenschaftlich fundierten Maßnahmen zur Gewährleistung von Materialhygiene, Wiederverwendung von Materialien, Nutzung erneuerbarer Energien und CO2-Management, verantwortlichem Umgang mit Wasser und Boden sowie sozialer Verantwortung.

Das Institut treibt auch im Rahmen von Partnerschaften und gemeinschaftlichen Initiativen die weltweite Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft voran. Dabei werden Unternehmen, Regierungen und andere Interessengruppen die technischen Lösungen und Kenntnisse bereitgestellt, die sie für Innovationen bei der Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte benötigen.

Das Institut ist in Oakland (Kalifornien) und Amsterdam (Niederlande) ansässig und unterhält Niederlassungen in Washington DC. Weitere Informationen erhalten Sie unter @c2ccertified oder c2ccertified.org.

Über MBDC

MBDC ist ein von dem renommierten Architekten William McDonough und dem Chemiker Dr. Michael Braungart im Jahr 1995 gegründetes Unternehmen. MBDC hat das Rahmenwerk Cradle to Cradle Design und das Produktprogramm Cradle to Cradle Certified ins Leben gerufen. MBDC führt Unternehmen auf dem Weg zur Schaffung einer Welt des Guten, indem es die Gestaltung von Produkten prüft und das Rahmenwerk in ihre Unternehmensstrategie, Kommunikation, Betriebsabläufe und Lieferketten integriert. Unter Einsatz von Bestandsführung, Prüfung und Optimierung bietet MBDC einzigartiges technisches Know-how, mit dem nachhaltige Kreislaufwirtschaftslösungen in den Bereichen Materialgesundheit und -wiederverwendung, Nutzung erneuerbarer Energien, Umgang mit Wasserressourcen und soziale Gerechtigkeit entwickelt werden können. MBDC stellt in Zusammenarbeit mit seinen Kunden wissenschaftliche Beurteilungen bereit und fördert Innovationen in der Produktgestaltung, um eine Welt des Guten zu schaffen.

Weitere Informationen über MBDC erhalten Sie unter www.mbdc.com

Über CK EVERYONE

CK EVERYONE Eau de Toilette ist ein sauberes und umweltfreundliches Parfüm, dessen Inhaltstoffe aus der Natur gewonnen werden. Es enthält natürlichen Alkohol, ist vegan, wiederverwertbar und die Verpackung besteht aus Recyclingmaterialien.

CK EVERYONE Eau de Toilette ist ein belebender Zitrusduft, der mit spritzigem organischen Orangenöl, einer Blau-Tee-Note und einer Basis aus würzigem Zedernholz saubere Frische, süße Sinnlichkeit und subtile Provokation perfekt kombiniert. Der Meisterparfümeur und Schöpfer des ursprünglichen CK ONE-Dufts, Alberto Morillas, verwendete 77 Prozent natürliche Inhaltsstoffe bei der Zusammenstellung dieses sauberen, für beide Geschlechter geeigneten, frischen Dufts.

Der Reinheit und Einfachheit von CK EVERYONE wird auch in dem Fläschchen und der Verpackung Rechnung getragen, die aus Recyclingmaterialien hergestellt werden. Das ultramoderne transparente Glasfläschchen enthält 10 Prozent nach Gebrauch recycelte Materialien und ist nach Entfernen der Pumpe und des Gummibands recycelbar. Die Faltschachtel enthält 30 Prozent nach Gebrauch recycelte Materialien.

CK EVERYONE ist weltweit als Eau de Toilette-Spray in 50 ml, 100 ml und 200 ml Fläschchen erhältlich.

Über Coty Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen mit einem kultigen Markenportfolio in den Bereichen Duft, Farbkosmetika, Haarfärbe- und Styling-Produkte sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit führend bei Düften, eine starke Nummer Zwei bei Salonhaarfärbe- und Styling-Produkten und die Nummer Drei bei Farbkosmetika. Die Produkte von Coty werden in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind zudem bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren.

Weitere Informationen über Coty Inc. erhalten Sie unter www.Coty.com

