NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1425 auf 1031 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der britische Lebensversicherer habe mit steigenden Anlage- und Bilanzrisiken zu kämpfen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Dividenden- und Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2020 und 2021./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 20:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 00:15 / BST



GB0007099541

