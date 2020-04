Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Schwankungsbreite des DAX betrug gestern mal wieder mehr als 250 Punkte. Die meiste Zeit des Tages notierte er im negativen Bereich. Am Ende des Tages gelang ihm die Rückkehr in die Gewinnzone. Er gewann schließlich knapp 0,5 Prozent hinzu. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert an dieser Stelle Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.