21.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) wird diese Woche am 22.04.2020 die Weichen für die zukünftige Entwicklung der Aktie stellen - KPMG-Bericht steht an. ABER heute gilt die Aufmerksamkeit den Zahlen eine sgroßen Wettbewerbers der Adyen N.V. - die sich bewust auf größere Kunden und reine Paymentabwicklung konzentriert. Die Wachstumszahlen des Niederländers sind ähnlich denen Wirecards in der Vergangenheit gewesen, die Börsenkapitalisierung übersteigt die Wirecards wesentlich, obwohl die Umsätze und Gewinne bedeutend geringer sind (Umsatz 2018: A - 1,49 Mrd. EUR, W - 2,02 Mrd. EUR / Jahresüberschuss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...