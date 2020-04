Erfurt (ots) - Die digitale Vorlese-Aktion unter dem Motto "live gelesen mit..."(NDR/SWR) wird bei KiKA bis Pfingsten fortgeführt. Ab heute beteiligen sich wieder bekannte Kinderbuchautor*innen und lesen aus ihren Werken vor. Zusätzlich zur Vorlese-Reihe von "Tierreporterin Anna liest" (BR), in der heimische Tierarten vorstellt werden, ergänzt KiKA mit dem Stream sein digitales Angebot und zeigt die Schriftsteller*innen dienstags und donnerstags um 16:00 Uhr live auf kika.de (https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/live-gelesen-112.html).Programm der Vorlesewoche "live gelesen mit..." (NDR/SWR):21.04.2020 Peter Wohlleben: "Hörst du, wie die Bäume sprechen?"23.04.2020 Christian Tielmann: "Freaky Fahrstuhl"In dieser Woche führt die "Tigerenten Club"-Moderatorin Muschda Sherzada durch die Vorlese-Reihe. Ab dem 28. April wechselt sie sich mit "Mikado"-Moderator Tim Berendonk ab. Weitere Autor*innen in den kommenden Wochen sind Stefanie Taschinski ("Familie Flickenteppich"), die Performance-Künstlerin Sybille Hein ("Luca und Ludmilla") sowie die Autor*innen Sven Gerhardt ("Die Heuhaufen-Halunken"), Ute Krause ("Die Musketiere") und Ayse Bosse.Tierreporterin Anna liestAus dem Buch "Mücke Maus und Maulwurf: Die allernormalsten Tiere der Welt" liest Annika Preil, bekannte Tierreporterin aus "Anna und die Haustiere" und "Anna und der wilden Wald" (beide BR) und stellt heimische Tierarten vor. In insgesamt zwölf Folgen, die noch bis Mai auf kika.de abrufbar sind, ist sie Ameise, Igel und Co. auf der Spur.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4576044