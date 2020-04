Die Chinesen starten die Aufholjagd in Sachen Cloud. Ob nur in China oder außerhalb ist unklar, aber Schwerpunkt dürfte China sein. Cloud ist zur Zeit das interessanteste Softwaregeschäft weltweit und Amazon die Nr. 1 vor Microsoft. Wer will spielt bei Alibaba mit.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

AMAZON-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de