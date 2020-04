Unterföhring (ots) - Da reiben sich die verbliebenen "Promis unter Palmen" aber verwundert die Augen, als plötzlich Désirée Nick wieder vor der Tür der thailändischen Villa steht: "Hallöchen! Hier kommt eure kleine Zuckerfee! Dann können wir ja da weitermachen, wo wir aufgehört haben!"Stratege Bastian Yotta nimmt die Rückkehr der Nick zumindest äußerlich gelassen zur Kenntnis, denn er hat nur ein Ziel: "Ich habe persönlich überhaupt keine Emotion. Das einzige, was mich interessiert, ist das Finale. Ihre Rückkehr ändert nichts an meiner Gesamtstrategie. Ich gebe ihr keine Plattform für weitere Sendeminuten." Doch die spitzeste Zunge Deutschlands lässt ihre zusätzliche Sendezeit nicht ungenutzt verstreichen und nimmt sich mit Carina Spack direkt eine ihrer Lieblingskontrahentinnen "zur Brust": "Ich bin froh, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Ich bin zwei Jahre vor der Rente und ich habe mehr Pfeffer im Arsch und im kleinen Fingernagel als du mit Mitte zwanzig. (...) Du verströmst negative Atmosphäre, bevor du überhaupt den Mund aufmachst. (...) Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung. Das ist ein großes Ungleichgewicht. Da musst du aufpassen, dass du nicht bald auf die Schnauze fällst." (...)Warum Désirée Nick zurückkehrt, was Carina Spack und die restlichen Promis ihr entgegenzusetzen haben und wer sich fürs Finale qualifiziert, erfahren die Zuschauer von "Promis unter Palmen" am Mittwoch, 22. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1."Promis unter Palmen": Claudia Obert, Bastian Yotta, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Matthias Mangiapane und Rückkehrerin Désiree Nick.Nicht mehr dabei: Ennesto Monté, Eva Benetatou, Ronald SchillDie Spiele bei "Promis unter Palmen" in dieser Woche:Kapitänsspiel: Feil dich ins Finale - im Strafgefangenen-Outfit sind Technik und Köpfchen gefragt.Teamspiel: TicTacTurbo - im Kriechduell mit Kreisen und Kreuzen punkten.Erläuterung der Spiele gibt es hier: http://presse.sat1.de/pup/Spielregeln"Promis unter Palmen" 360 Grad: Sowohl auf sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird die Show umfangreich begleitet. Auf IGTV kommentiert YouTuberin Raffa ("Raffas Plastic Life") in ihrer Show "Raffas Recap" die Geschehnisse aus der Villa Revue spitzzüngig. Den offiziellen Podcast zur SAT.1-Show liefern Dr. Elena Gruschka und Max Richard Leßmann von "Niemand muss ein Promi sein", deutschlands erfolgreichster Promi-Podcast."Promis unter Palmen"-Presseseite: http://presse.sat1.de/pup"Promis unter Palmen", sechs Folgen, produziert von Endemol Shine Germany, am Mittwoch, 22. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionChristiane MaskeTel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPromi-PR "Promis unter Palmen":Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: +49 (89) 890649112 / pf@burda-fink.deBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 (89) 9507-1126 / Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4576068