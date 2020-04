Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist rückläufig, so die Analysten der Helaba.Die Bundesregierung habe bereits zaghafte Schritte hin zu einer wirtschaftlichen Normalisierung eingeleitet. Das Hotel- und Gastronomiegewerbe leide jedoch weiterhin unter den Sicherheitsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang würden die Finanzmarktteilnehmer heute den Fokus auf die ZEW-Umfrage richten. Diese werde zwar die trübe Lageeinschätzung unterstreichen. Jedoch sei ein Anstieg der Erwartungskomponente möglich. ...

