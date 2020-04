Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - De Raj Group AG (ISIN DE000A2GSWR1/ WKN A2GSWR), ein Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Deutschland, freut sich, die Übernahme von 100% der MKG Group of Companies mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt zu geben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von De Raj Group AG: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...