CSR-KOMMENTAR Nr. 3/2020 Reset - Zurück in die Zukunft des Kapitalismus

Wir erleben derzeit eine Ausnahmesituation, die für die meisten von uns vor noch nicht allzu langer Zeit noch im Bereich des Unvorstellbaren gelegen hätte. In unserem CSR-Kommentar Nr. 3/2020 "Reset - Zurück in die Zukunft des Kapitalismus" haben wir uns daher nicht einer detaillierten Analyse der neuesten (Schreckens)Nachrichten und daraus abgeleiteten Prognosen für die Finanzmärkte gewidmet, wie das andere schon in ausreichendem Maße und in vielerlei Hinsicht erschöpfender Frequenz tun, sondern den Blick auf den Horizont und langfristige Entwicklungen gerichtet - auf einen "Reset" des Kapitalismus, der u.E. heute und in den kommenden Jahren wahrscheinlicher ist denn je. Dazu haben wir bewusst, wie bereits in unserem CSR-Kommentar zum Jahreswechsel, die Perspektive der Erzählerin aus der Zukunft (Futur II) gewählt.

Natürlich konnten auch wir die Entwicklung an den Börsen nicht ausblenden und haben, soweit nach unserer antizyklischen Strategie umsetzbar, die Portfolios und Fonds unserer Kunden auf Kurs gehalten. Zu diesem Zweck war eine Anpassung der sog. CSR-Jahreskanäle geboten. Schon in der Vergangenheit haben wir Kanalverschiebungen vorgenommen, wenn die beiden notwendigen Kriterien dafür vorlagen: eine Veränderung des Marktumfeldes, die am Jahresanfang noch nicht erkennbar war, sowie revidierte Schätzungen der Analysten.

Beides ist in der aktuellen Situation gegeben. Aufgrund des umfassenden externen Schocks haben wir die Aktien- und die Rentenbandbreiten auf die veränderte Situation adjustiert.

Der neue DAX-Jahreskanal erstreckt sich von 8.500 bis 13.500 Punkten (ursprünglich 10.000 bis 15.000 Punkte), d.h. wir haben die untere Grenze um 15 % abgesenkt und die Kanalbreite beibehalten. Diese Vorgehensweise haben wir analog auch bei den anderen Aktienmärkten weltweit angewendet.

Der Jahreskanal für die Rendite der 10jährigen Bundesanleihen war mit -0,75 % bis +0,75 % ohnehin defensiv gewählt. Im Verlauf der Krise wurden jedoch zwischenzeitlich Renditen unter -0,90 % erreicht, so dass wir auch hier eine Anpassung an die neuen Realitäten vorgenommen haben und den Kanal bei gleicher Breite um einen viertel Prozentpunkt nach unten verschoben haben: -1,00 % bis +0,50 %.

Wir danken Ihnen als unseren Kunden und Geschäftspartnern für Ihr Vertrauen in diesen schwierigen Zeiten! Ohne Vertrauen, und natürlich Gesundheit, hat nichts einen Wert.

Passen Sie auf sich auf!

Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html
Hier geht es zu den CSR-FONDS: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-investmentsfonds.html
Weitere Informationen zu uns und unseren Fonds finden Sie auf unserer Website: https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html

Über CSR Beratungsgesellschaft
Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut.

Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben.

21.04.2020