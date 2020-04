Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts013/21.04.2020/10:15) - Die 2007 gegründete HSO Health Care GmbH ist ein österreichisches Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Probiotika für die Gesundheit von Frauen konzentriert. Das Unternehmen entwickelte und patentierte Astarte, ein einzigartiges Probiotikum für die Gesundheit von Frauen. Die Forschungsarbeiten und Studien, unter der Leitung von fünf renommierten Bakteriologen und Ärzten, wurden an der Wiener BOKU und am AKH Wien durchgeführt. Im Jahr 2019 gewann Astarte von HSO Health Care die Auszeichnung "Probiotikum des Jahres" bei den NutraIingredients Awards sowohl in den USA als auch in der EU. Alexander Schütz ist Gründer und CEO der C-Quadrat Investment AG und Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Bank AG. Über sein Family Office bündelt Alexander Schütz verschiedene Managementgesellschaften, Beteiligungen und Investments. Der Investment Fokus liegt hierbei auf Private Equity Investments, Kapitalmarkttransaktionen und Immobilien. Das Schütz Family Office ist einer der aktivsten Private Equity Investoren in Österreich. http://schuetz-familyoffice.com Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: HSO Health Care GmbH Juan Victor Wang Xu, Kundenbetreuer HSO, +43 1 235078033 oder Chr. Hansen Holding A/S Martin Riise, Head of Investor Relations, Tel: +45 5339 2250 Annika Stern, Investor Relations Officer, Tel: +45 2399 2382 Camilla Lercke, Head of Media Relations, Tel: +45 5339 2384 (Ende) Aussender: C-QUADRAT Investment AG Ansprechpartner: Mag. Andreas Wimmer Tel.: +43 1 51566 316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at Website: www.c-quadrat.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200421013

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 04:15 ET (08:15 GMT)