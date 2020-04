NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Jahresprognosen der Analysten für den Laborausrüster dürften sich allerdings nicht großartig ändern./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 08:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 08:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

