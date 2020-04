Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9) macht Nägel mit Köpfen - zuerst Grossauftrag an Manz 811.02) und jetzt Grossauftrag an Woll Maschinenbau GmbH. Kapazitäten müssen kräftig ausgebait werden. AKASOL hat die Woll Maschinenbau GmbH mit der Entwicklung und Lieferung hochautomatisierter Produktionsanlagen für die Gigafactory 1 an ihrem neuen Standort in Darmstadt beauftragt. Ab Mitte 2021 werden auf den Anlagen die neuen Ultrahochenergie-Batteriesysteme vom Typ AKASystem AKM CYC gefertigt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag und beinhaltet ...

