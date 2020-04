Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel mit klaren Verlusten präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.009,43 Punkten nach 2.061,10 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 51,67 Punkten bzw. 2,51 Prozent.Negative Vorgaben aus Übersee lasteten europaweit auf den Börsen. Hauptgrund für die Abgaben in den USA und Asien war ein starker Preisverfall von US-Ölnotierungen (WTI). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...