Die an der Wiener Börse notierte De Raj Group AG übernimmt 100% der MKG Group of Companies mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die 2006 gegründete MKG bietet Dienstleistungen für den Ingenieur- und Bausektor (sowohl für die Öl- und Gas- als auch für die Nicht-Öl- und Gasgeschäfte), das gesamte Spektrum der Telekommunikationsdienste und den Sektor der erneuerbaren Energien an und verfügt über Niederlassungen und Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Myanmar, Indien, Katar und Oman.

