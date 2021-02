APA ots news: Gewerbeimmobilienentwickler MLP Group kauft 98.000 m² Grundstück in Wien-Stadlau - BILD

Markteintritt in Österreich als "wichtiges Drehkreuz" - Begleitung durch OTTO Immobilien



Wien (APA-ots) - Die polnische MLP Group, führender Entwickler, Eigentümer und Asset Manager von hochwertigen Logistik-, Industrie- und Gewerbeparks, expandiert erstmals nach Österreich. Im Gewerbegebiet Wien-Stadlau in unmittelbarer Nähe zur S 2 wurde vor kurzem ein unbebautes Grundstück mit einer Gesamtfläche von ca. 98.000 m² erworben. Mit dem "MLP Business Park Vienna" wird dort ein urbaner Logistik- und Gewerbepark mit rund 55.000 m² an modernen Lager- und Büroflächen entstehen. Die Transaktion wurde von OTTO Immobilien im Zuge eines Bieterverfahrens begleitet. MLP wurde rechtlich von der Kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz, technisch vom Ingenieurunternehmen HPC begleitet.



Der erfolgreiche Immobilienerwerb in Österreich ist ein wichtiger Meilenstein für das weitere Wachstum des börsennotierten MLP-Immobilienportfolios in Europa. "Nach dem erfolgreichen Ausbau der Aktivitäten in Deutschland stellt der Eintritt in den österreichischen Markt als weiteren deutschsprachigen Markt eine wichtige Ergänzung dar", betont Radoslaw T. Krochta, CEO der MLP Group. "Der MLP Business Park Vienna ist unser erstes Projekt in Österreich und bestätigt unsere Position unter den

Top-Gewerbeimmobilienentwicklern Europas. Bei unserer Expansion konzentrieren wir uns auf die strategisch wichtigsten Drehkreuze in Europa", so Krochta.



"Wir freuen uns, dass wir den österreichischen Markteintritt der MLP Group, mit 17 Parks in 4 Ländern ein führender

Gewerbeimmobilienentwickler in Osteuropa, begleiten durften. Und das noch dazu mit dem Ankauf eines Grundstücks, das sowohl aufgrund seiner Lage, als auch seiner Größe in Wien Seltenheitswert hat," betont Mag. Tina Steindl, MSc Teamleiterin Industrie / Gewerbe / Logistik bei OTTO Immobilien.



Der MLP Business Park Vienna in der Breitenleerstraße in Wien- Donaustadt wird ein urbaner Logistik- und Gewerbepark mit modernster Ausstattung, geeignet für Multi-User-Aktivitäten wie E-Commerce, Logistik, Last-Mile-Delivery, sowie Unternehmen mit Assembling und Service Dienstleistungen. Der Park wird aus vier hochwertigen Logistikgebäuden bestehen. Der Baustart des ersten Gebäudes ist im vierten Quartal 2021 geplant. "Österreich und insbesondere Wien sind für uns sehr interessante Märkte mit einem starkem

Nachfragepotenzial. Wir sind zuversichtlich, einen attraktiven Park zu entwickeln und die Nutzernachfrage nach modernen

Logistikimmobilien im Markt zu bedienen ", ergänzt Patrick Schumacher-Kurowski, Country Manager Deutschland & Österreich bei der MLP Group.



Das Projekt in Wien wird im Einklang mit der Grünen

Nachhaltigkeitsstrategie von MLP entwickelt, die darauf abzielt, energieeffiziente und nachhaltige Immobilien zu bauen. Dazu gehört auch die strategische Nutzung der vorhandenen Dachflächen für Photovoltaikanlagen.



Zwtl.: ÜBER MLP GROUP S.A.



Die MLP Group ist ein führender Entwickler, Eigentümer und Asset Manager von hochwertiger Logistik- und Industrieparks sowie Gewerbeparks in Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien. Das Unternehmen besitzt und verwaltet ein Immobilienportfolio von derzeit 17 Parks in vier Ländern mit einer Gesamtgröße von ca. 1,3 Mio. m2 an bestehenden sowie genehmigten baureifen Mietflächen. Der Net Asset Value beläuft sich auf EUR 238 Mio. (Q3/2020). Die MLP Group ist seit 2013 an der Warschauer Börse WSE notiert (ISIN:PLMLPGR00017)

Mit Büros in Warschau, München, Wien und Bukarest bietet das Unternehmen nutzerspezifische und maßgeschneiderte Immobilienlösungen für Kunden und Mieter aus verschiedenen Branchen wie Logistik, Einzelhandel, E-Commerce, Produktion und Automotive.



Die MLP-Group wurde 1998 in Warschau, Polen, gegründet. Das Unternehmen ist seit 2017 auf dem deutschen Markt vertreten und betreibt derzeit drei Standorte in Berlin, Unna und

Schwalmtal/Mönchengladbach. Weitere in der Pipeline befindliche Projekte in Deutschland und Österreich sind in den Regionen Berlin, dem Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, München und Wien geplant. Weitere Details zur MLP Group finden Sie unter www.mlpgroup.com



Kontakt MLP Group:



Karolina Pokora-Malewska



Marketing & PR Manager at MLP Group S.A.



t: (+48) 22 738 30 10



m: (+48) 600 333 287



e: k.malewska@mlpgroup.com



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation



Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien

T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36

www.otto.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11784/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0008 2021-02-15/08:03