Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0829 US-Dollar, während sie am früheren Morgen noch bei 1,0838 Dollar notierte.Derweil bewegte sich das Währungspaar Euro/Franken nur unwesentlich. Aktuell wird der Euro zu 1,0513 Franken gehandelt und damit in etwa gleich viel wie am früheren Dienstagmorgen und Montagabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...